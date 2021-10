Porto ganha festival de stand-up comedy em Dezembro

A primeira edição do Porto Comedy Fest acontece de 7 a 12 de Dezembro, com a presença de 50 humoristas e três podcasts ao vivo.

O Porto vai ganhar um novo festival de comédia stand-up em Dezembro. Entre os dias 7 e 12 de Dezembro, o Porto Comedy Fest vai levar ao Ferro Bar 50 humoristas, 15 sessões e três podcasts ao vivo, num total de mais de 24 horas de humor.

Para além de dar a conhecer a cultura de stand-up comedy do Porto, o festival quer também "juntar o melhor que a arte tem para mostrar a nível nacional" e mostrar que "a cultura está bem e recomenda-se", lê-se na nota de apresentação do evento. Pedro Durão, André de Freitas, Eduardo Marques, André Barbosa, Vítor Sá, Pedro Mata, Jorge Gonçalves, Fernando Laguna, João Pedro Pereira e Inês Coimbra são alguns dos nomes que compõem o cartaz, que ainda não está completo.

No dia 12 de Dezembro decorrem as sessões de podcast ao vivo, com os Conspiradores de Segunda (15.00), o Jovem Conservador de Direita (17.00), Eduardices de Eduardo Marques, com convidados surpresa (19.00), e uma sessão extra surpresa (21.00).

Os bilhetes já estão à venda no Ticketline. As entradas por sessão custam 10€, mas pode optar por comprar packs de cinco ou dez sessões a preços reduzidos.

Ferro Bar, Rua da Madeira 84 (Porto). 7-12 Dezembro. 10€

