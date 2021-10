Porto recebe mercado de cerveja e sidra artesanal

Outubro é o mês da cerveja e pela cidade há vários sítios onde pode brindar com esta bebida. No fim-de-semana de 23 e 24 de Outubro, as salas do hotel Mercure Porto Santa Catarina, na Praça da Batalha, vão receber um mercado de cerveja e sidra artesanal de pequenos produtores.

Para beber a copo ou levar para casa em garrafa, os mestres cervejeiros e sidreiros portugueses vão mostrar as várias variedades da sua arte. A acompanhar as cervejas e as sidras artesanais, vai poder provar petiscos regionais e ouvir música seleccionada por DJs.

O mercado vai funcionar no sábado, dia 23, das 15.00 às 23.00 , e no domingo 24, das 14.00 às 21.00. A entrada, que inclui o copo, custa 4€ por dia e pode ser comprada no Ticketline.

Mercure Porto Centro Santa Catarina: Praça da Batalha, 116 (Porto). 23 de Outubro (15.00-23.00) e 24 Outubro (14.00-21.00). 4€.

