Porto, Maia e Trofa acolhem espectáculos gratuitos de teatro e dança

O teatro e dança são presença habitual no dia-a-dia dos utentes do Espaço T – Associação para Apoio à Integração Social e Comunitária, instituição sediada no Porto que recorre à arte para melhorar a comunicação, interacção e auto-estima de pessoas com fragilidades físicas ou psicológicas, promover a aceitação da diferença e do outro e, sobretudo, encontrar um lugar para ela na sociedade. O XXII Corpo Evento – Ciclo de Espectáculos em Teatro e Dança dá a conhecer este trabalho fora de portas de 28 de Outubro a 3 de Novembro, na Biblioteca Almeida Garrett (Porto), no Fórum da Maia (Maia) e no Auditório Junta de Freguesia do Bougado (Trofa).

Ao longo de quase uma semana, estarão em palco vários grupos de teatro e dança inclusivos, clubes ou ateliês de outras expressões artísticas não só do Espaço T, mas também de outras instituições destes concelhos. Entre eles estão o Grupo de Teatro Espaço t Flor de Lótus, Grupo de Teatro Psiquê do Hospital Magalhães Lemos, Grupo de Dança Inclusiva Espaço t – Pangeia, Clube Maia Sénior – Danças de Salão ou o CIAD – Centro Integrado de Apoio à Deficiência.

O ciclo de teatro e dança tem entrada gratuita, mas a reserva é obrigatória e deve ser feita com 48 horas de antecedência de cada espectáculo. Pode fazê-lo por e-mail (claudia.oliveira@espacot.pt) ou telefone (226081919 ou 917122396), mas se preferir pode assistir aos espectáculos no conforto de sua casa, uma vez que eles serão transmitidos no Facebook. O programa completo está disponível aqui.

