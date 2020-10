Casa da Música suspende eventos até 3 de Novembro

A Fundação Casa da Música suspendeu a actividade artística e educativa entre 24 de Outubro e 3 de Novembro. Ficam apenas em funcionamento a bilheteira, as visitas guiadas e o Café.

Segundo o comunicado da instituição, a medida surge no decurso dos contactos mantidos entre a Casa da Música e a Autoridade Regional de Saúde, que, no âmbito das medidas de prevenção da Covid-19, impõe "o isolamento profiláctico de um conjunto de colaboradores, com particular incidência na área da produção técnica, facto que diminui a capacidade de realização de eventos".

Em declarações à agência Lusa, o director-geral da fundação, Paulo Sarmento e Cunha, explicou que, após o concerto de 20 de Outubro do Remix Ensemble com o Coro Casa da Música, foram detectados alguns casos positivos de Covid-19. Por esse motivo, as autoridades de saúde recomendaram que os elementos do Coro, do Remix e equipa técnica fiquem em isolamento.

Ficam assim cancelados os concertos do Quarteto de Cordas de Matosinhos, Benjamim (agora com nova data e novo local), Coro Casa da Música e do Ensemble Allettamento. A Casa da Música vai proceder ao reembolso do valor dos bilhetes de todos os concertos cancelados. A programação será retomada no dia 4 de Novembro – consulte aqui os eventos do próximo mês.

O concerto de Benjamim foi reagendado e será realizado no dia 30 de Outubro, às 21.30, no Teatro Sá da Bandeira. Os bilhetes custam entre 10€ e 12€ e já estão à venda online.

No Porto, o programa Cultura em Expansão anunciou também o cancelamento de todas as actividades agendadas até ao dia 15 de Novembro, devido ao elevado número de casos de infecção por Covid-19 no país e aos pareceres desfavoráveis da Administração Regional de Saúde do Norte. Os espectáculos que assim o permitam serão remarcados em datas e locais a anunciar.

+ Leia aqui a edição online e gratuita da Time Out Portugal