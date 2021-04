Porto reabre feiras e mercados não alimentares

As feiras e mercados da cidade já têm luz verde para reiniciar actividade, com duas excepções – as feiras da Vandoma e do Cerco continuam suspensas.

Seguindo as medidas previstas para a fase de desconfinamento que teve início a 5 de Abril, a reabertura das feiras e mercados municipais e urbanos do Porto foi autorizada pela autarquia, a quem o Governo delegou competências de decisão. A medida tem efeito desde já, com duas excepções: Feira da Vandoma e Feira do Cerco.

Estas excepções têm por base "a minimização do impacto relativo à proliferação da pandemia, assim como a protecção da população portuense", anuncia o site do município. "A Feira da Vandoma, pela sua especificidade, dimensão e afluência de visitantes, e a Feira do Cerco, por estar integrada em zona residencial de grande aglomeração populacional, permanecem encerradas depois do parecer técnico negativo da Polícia Municipal, Fiscalização e Protecção Civil", acrescenta o comunicado.

As Feiras Municipais de Antiguidades e Velharias, dos Passarinhos, da Numismática, Filatelia e Coleccionismo, da Pasteleira, do Artesanato da Batalha e o Mercado de Artesanato do Porto, o Mercadinho da Ribeira, o Mercado da Ribeira, o Mercado de Levante do Covelo e a Feira de Produtos Biológicos do Parque da Cidade têm agora luz verde para reiniciar actividade.

A estas se juntam as feiras promovidas por privados, como o Flea Market, Urban Market, Market Place, Mercado da Alegria, Mercado de S. Bartolomeu, Mercado de S. Miguel, Mercado da Terra, Mercado do Molhe, Sensations Market, Pink Market, Mercado das Marcas, Mercado da Serafina, Mercado Porto Belo, Mercadinho dos Clérigos e Família Desce à Rua.

Esta medida poderá ser prorrogada ou modificada em função da evolução epidemiológica, de acordo com as determinações que venham a ser adoptadas a nível nacional.

