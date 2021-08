Porto recebe exposição ao ar livre sobre Leonardo da Vinci

De 8 de Setembro a 6 de Outubro, a Praça de Gomes Teixeira (Praça dos Leões) vai acolher a exposição itinerante Leonardo da Vinci – Observa, Questiona e Experimenta. A praça será convertida num museu a céu aberto, com objectos, jogos e experiências que vão construir pontes entre a época do génio italiano e a actualidade.

Além de maquetes em escala de algumas das suas criações, vai poder observar e interagir com alguns dos engenhos concebidos por Leonardo da Vinci, através de experiências interactivas e com recurso a realidade aumentada.

Esta experiência de descoberta, com base na essência do pensamento de Leonardo da Vinci, transportado para os nossos dias, é uma iniciativa da Fundação “la Caixa”, em colaboração com o BPI, a Fundação Vicente Ferrer e a Câmara do Porto, através da Ágora – Cultura e Desporto do Porto.

Praça de Gomes Teixeira (Porto). 8 Setembro a 6 Outubro. Seg-Sex 12.00-13.30 e 16.30-20.30, Sáb-Dom 10.00-13.00 e 16.30-20.30. Visitas de grupos: Seg-Sex 09.00-12.00 e 14.30-16.30. Telefone para reserva: 21 556 2495.

+ Exposições a não perder no Porto

Leia aqui a edição digital e gratuita da Time Out Portugal