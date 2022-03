Porto recebe exposição solidária com obras de artistas ucranianos

Cerca de 30 obras de artistas ucranianos vão estar na Charity Exhibition for Ukraine, para ajudar as crianças que estão a sofrer com a guerra na Ucrânia.

O espaço cultural Okna, em Cedofeita, vai acolher um evento solidário com exposição e venda de obras de artistas ucranianos. Os valores da entrada (2€) e da venda das obras da Charity Exhibition for Ukraine revertem na totalidade para a organização de beneficência Ridni, que opera em estreita colaboração com as crianças ucranianas que estão a ser afectadas pela guerra. A exposição inaugura no sábado, 2 de Abril, às 18.00, e pode ser visitada até 6 de Abril.

A exposição conta com obras de artistas como Oksana Drachkovska, Nina Dzyvulska, Linda Valere e Marta Koshulinska. "Cada um de nós tem uma história com Portugal. Somos artistas, fotógrafos, ilustradores. Vivemos, trabalhamos e criamos em Portugal, mantendo no coração a nossa Ucrânia natal", lê-se na página do evento. "A arte em tempos de guerra nunca ficou calada. A guerra é uma base muito forte e muito intensa que provoca os sentimentos mais profundos que pode ter um ser humano. A expressão fica nas telas, nos livros, na música, além de sempre estar no ar, nas lembranças, no pensamento. A arte pode e deve ajudar no momento da guerra e logo depois. A nossa iniciativa é uma pequena gota no grande mar. Fazemos o que podemos fazer."

"Todos nós temos boas lembranças sobre a nossa infância. Bons pais, melhores amigos, peluches, viagens ao mar, à casa da avó, um quarto cheio de coisinhas favoritas. As crianças ucranianas nunca vão ter estas lembranças. Assim de repente, numa manhã terrível, todas as crianças ucranianas começaram ter um título para toda vida: «crianças da guerra». Não temos números certos das mortes. Ficamos com medo de os ter. Ao mesmo tempo, temos milhares de crianças vivas, rezamos por estas crianças e pensamos como podemos ajudar. Somos ucranianos, vivemos em Portugal e as nossas almas estão a gritar cada dia mais com pedidos de ajuda."

Rua Igreja de Cedofeita, 27. Sáb 18.00-19.00, Dom 18.00-24.00, Ter 15.00-19.00, Qua 15.00-19.00

