MrDheo é autor de vários murais de arte urbana espalhados pelo país e por vários cantos do mundo – desde a sua cidade natal, Vila Nova de Gaia, até ao Porto, Miami, São Paulo, Joanesburgo ou Dubai. As suas obras reflectem uma visão atenta e crítica do que o rodeia. Nos últimos tempos, alertou para a situação das pessoas sem-abrigo e para o problema da poluição dos oceanos, prestou uma homenagem aos profissionais de saúde e a Aristides de Sousa Mendes, que ajudou milhares de pessoas a escapar ao Holocausto.

"Freedom fighter" ("lutador pela liberdade") é o seu mais recente trabalho em Matosinhos, que retrata a guerra na Ucrânia. Numa parede da Rua Roberto Ivens, pode ver-se uma figura com as cores da bandeira ucraniana e um símbolo alusivo à paz, rodeado pela destruição da guerra.

© André Rolo / Global Imagens "Freedom fighter" (2022), mural de MrDheo em Matosinhos

"Esta é a minha homenagem a todos os que perderam a vida, aos que tiveram de fugir do seu país e sobretudo a quem continua no terreno a desafiar o destino. À união de um povo, à defesa da sua honra e à sua resiliência em prol da bandeira. Um apelo para que os valores humanos falem mais alto e para que a paz prevaleça", diz o autor em publicação nas redes sociais.

São milhares as "vidas que se perdem todos os dias" na guerra ou que "nunca mais voltarão a ser as mesmas". "Bens e memórias deixados para trás, famílias separadas e sonhos desfeitos, numa tristeza angustiante espelhada no rosto de um povo que foge de um conflito sem saber o que lhe espera do outro lado. Na frente de combate uma réstia de esperança e um exemplo de resistência, de um amor incondicional à pátria e de uma coragem ímpar vinda de quem não teve outro caminho senão ficar e defender o que é seu", acrescenta.

A obra contou com o apoio da Câmara Municipal de Matosinhos, que ajudou a encontrar o local para a sua criação, e mobilizou outros parceiros para este projecto, como a Transgrua, que cedeu uma plataforma elevatória, a Montana Shop Porto e a Arpecdouro, que ofereceram as latas de spray.

