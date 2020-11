MrDheo cria mural em homenagem aos profissionais de saúde

MrDheo é autor de vários murais de arte urbana espalhados pelo país e por vários cantos do mundo – desde a sua cidade natal, Vila Nova de Gaia, até Miami, São Paulo, Joanesburgo ou Dubai. Tem um percurso artístico ligado ao futebol e até já entrou para os recordes do Guinness, mas agora dedicou um mural em Vila Nova de Gaia aos verdadeiros campeões de 2020.

A obra chama-se "Anjos na terra", em homenagem aos profissionais de saúde, e foi feita de forma manual, com recurso apenas a sprays. "Esta é a minha sincera homenagem a todos os profissionais de saúde e sobretudo aos que estão literalmente na linha da frente a lutar incansavelmente contra o desconhecido para salvar a vida de tantos desconhecidos", diz o artista num texto publicado nas redes sociais esta segunda-feira, o dia em que se iniciou a greve de cinco dias dos enfermeiros.

O mural retrata a "enfermeira Sofia", que foi infectada com Covid-19 "a exercer as suas funções no Hospital de S. João no Porto". "A enfermeira Sofia não teve a sorte de ser assintomática, esteve infectada dois meses e enfrentou semanas longas e duras de recuperação das suas totais capacidades", refere a publicação.

"Hoje – dia 9 de Novembro de 2020 – está nas unidades de doentes com Covid-19 e de medicina, mas vestida com uma farda azul, novamente do lado de quem cuida e ajuda o próximo tantas vezes no limite da exaustão, tantas vezes prescindindo de coisas básicas que nós – do lado de cá – damos todos os dias como garantidas. A enfermeira Sofia, como tantas outras Sofias, fará – só este mês e entre outros - sete turnos de 18 horas seguidas. Ganha 7€ à hora", acrescenta, terminando com um agradecimento: "Obrigado enfermeira Sofia, obrigado a todas as Sofias".

