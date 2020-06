Não é a primeira vez que Alexandre Farto, mais conhecido por Vhils, descasca e escava paredes para cravar nelas os retratos de figuras que quer homenagear. Mas o mural que começou a fazer, na semana passada, numa parede exterior do Hospital de São João, tem uma carga simbólica particular. Nele estão registados os rostos de médicos, enfermeiros, auxiliares e outros profissionais de saúde que têm encabeçado o combate à pandemia.

Depois de, em Abril, se ter realizado uma edição virtual e solidária do Festival Iminente – evento dedicado à música e arte urbana criado por Vhils em 2016 –, com o objectivo de angariar fundos para o Hospital de Santa Maria e o Hospital de São João, os dois centros de referência no tratamento da Covid-19, surge esta colaboração entre Vhils e o centro hospitalar do Porto.

Vhils, reputado nome da arte urbana nacional e internacional, deverá terminar o trabalho ao longo desta semana. A memória dos heróis deste tempo fica inscrita, como habitual, em grande escala e sensibilidade. Manuel Pizarro, eurodeputado socialista e vereador do PS na Câmara Municipal do Porto que, durante a pandemia, regressou ao serviço de medicina interna do Hospital de São João, já capturou a obra mais recente de Vhils.

+ Leia aqui a nova edição digital e gratuita da Time In Portugal

+ Roteiro de arte urbana no Porto

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a newsletter e receba as notícias no email.

Share the story