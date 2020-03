Dino D’Santiago e Ana Moura na edição solidária e online do Festival Iminente

O Festival Iminente, dedicado à música e arte urbana, apresenta uma edição especial em live streaming no dia 4 de Abril com concertos, conversas e performances. A iniciativa quer angariar donativos para ajudar o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, e o de São João, no Porto – os dois centros de referência no tratamento da Covid-19. Ana Moura, Mayra Andrade e Dino D’Santiago são alguns dos convidados.

“Quando há 4 anos lançamos o mote ‘O melhor é ficares em casa’ nunca imaginámos que esta pequena ironia, uma espécie de psicologia reversa, viesse ganhar um sentido real”, afirmam num comunicado publicado na página de Facebook do festival.

A fórmula de sucesso, criada em 2016 por Vhils em conjunto com a Galeria Underdogs, continua a mesma: a festa faz-se com concertos, conversas e arte urbana à mistura. A transmissão desta edição especial do Iminente acontece no Facebook e começa às 16.00 com uma conversa moderada pelo Gerador com Beatriz Gosta (aka Marta Bateira) – em cima da mesa está o tema “Como podemos fazer cultura para todos num cenário de pandemia?”⁠.⠀

O programa segue com um concerto de Hugo Oliveira (16.35) e no campo da música conte com concertos dos rappers Julinho KSD (17.15) e Prétu (18.25). Ana Moura actua às 20.10 e logo depois é a vez de Mayra Andrade (20.45), seguida de Dino D'Santiago (21.30), e os DJs Shaka Lion (22.05) e Marfox (22.40).

No que diz respeito às performances, Miguel Januário, que assina como ±MaisMenos±, leva avante a sua performance O futuro é passado no presente às 17.05 e repete a façanha às 21.20 e às 23.15, para fechar a edição do festival.

A performer brasileira Mariana Barros apresenta Virtuose (17.50) e, mais tarde, há dois momentos de dança: primeiro com a dançarina Piny e o seu espectáculo Corpo em resistência em tempo de confinamento (19.00), e depois uma b-boys battle com Mucha e Wilson Core (21.20). Tamara Alves fica encarregue de um momento de live painting às 19.35.

Os bilhetes para o festival não têm um valor fixo, visto que se trata de uma angariação de fundos cujo valor reverterá para os dois hospitais.

