Há um novo mural no Porto dedicado às pessoas sem-abrigo

Se as paredes do Porto falassem, teriam muito para contar sobre a cidade. E há paredes que parece mesmo que falam, graças ao talento e à sensibilidade dos artistas que as pintam. Depois de prestar uma homenagem aos profissionais de saúde num mural em Vila Nova de Gaia, o artista MrDheo chama a atenção para o flagelo dos sem-abrigo com o novo mural "Quando cai a noite".

Numa parede na Foz do Douro, uma das zonas mais nobres do Porto, MrDheo retrata um homem a dormir na rua, deitado num banco. Ao apresentar o mural nas redes sociais, o artista cita notícias que dão conta de que "Portugal terá cerca de 7100 pessoas na condição de sem-abrigo (...) não sendo ainda possível perceber se a pandemia aumentou o fenómeno".

Acrescenta ainda, citando o Expresso, que "há 730 mil casas vazias e abandonadas em Portugal. Vazias, desocupadas, sem moradores. Novas, degradadas, devolutas". Ao lado deste mural, MrDheo escreveu a seguinte frase: "Tanta gente sem casa, tanta casa sem gente".

