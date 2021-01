'The last adventure' de MrDheo e Pariz One

No Porto, a arte urbana está a ganhar terreno graças à iniciativa municipal, privada e à resistência e ambição de artistas que trabalham para embelezar os quatro cantos da cidade. Um dos projectos mais recentes, em grande escala, é da autoria de MrDheo e Pariz One.

A obra ocupa a lateral de um edifício na Rua Monsenhor Fonseca Soares, na Boavista. Foi feita em 2020, mas revelada esta semana por MrDheo. Chama-se "The Last Adventure" e está recheada de coloridas alusões à história da arte através dos séculos, com referências a Tintim, Michelangelo, The Simpsons ou Super-Homem, que surge aqui com um "Q" ao peito – uma homenagem ao arquitecto José Quintela da Fonseca (1946-2020), com quem MrDheo já tinha feito outros projectos em residências de estudantes em Lisboa (2017) e no Porto (2019).

"Quintela era um visionário. É difícil dizer tudo em poucas palavras, mas ele acreditou e lutou pelo nosso trabalho de uma forma que lembrarei para sempre", diz MrDheo nas redes sociais, referindo ainda como era "difícil para ele ir contra tantas mentes fechadas e as lutas que fazia nos 'bastidores'" e o quanto ele gostava de BD, tendo em casa uma extensa colecção que começou quando era muito jovem.

E acrescenta: "Por isso, no topo do último prédio que ele projectou, o Super-Homem tem a letra Q ao peito. Para eternizar a vida e a obra de um grande homem e amigo. Gostava que ele pudesse ver o resultado final ao nosso lado, mas sei que ele está orgulhoso e grato. Foi uma honra pintar a sua última obra-prima".

© DR 'The last adventure' de MrDheo e Pariz One

+ Roteiro da arte urbana no Porto

+ As novas intervenções de arte urbana no Porto

+ Mural da Restauração já tem novas obras de arte urbana