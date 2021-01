Mural da Restauração já tem novas obras de arte urbana

Em Dezembro de 2020, a Câmara do Porto anunciou que ia autorizar um conjunto de novas intervenções artísticas no espaço público da cidade. Entre elas, foi lançada uma convocatória para a quinta fase do Mural Colectivo da Restauração, que por estes dias está novamente transformado numa galeria de arte ao ar livre.

Ao longo de 70 metros da Rua da Restauração, os 14 módulos de sustentação dos jardins do Palácio de Cristal receberam as criações de sete artistas: Diogo Pintampum, Low Class Club, Matilde Cunha, Leonor Violeta (Planeta Violeta), Mariana Bento (Malva), Tiago de Carvalho (Oaktree) e Henrikas Riškus.

© DR Mural de Mariana Bento (Malva)

A escolha dos artistas ficou a cargo dos membros do júri, constituído pelo artista urbano Hazul (curador do programa), Ricardo Cannatá (arquitecto) e André Carvalho (Circus Network). As criações vão permanecer durante um ano neste espaço da cidade e seguem regras como a utilização de uma paleta comum em tonalidades de verde, de forma a criar uma homogeneidade visual no mural.

© DR Mural de Planeta Violeta

O Programa de Arte Urbana do Porto foi inaugurado em 2014 pela Câmara Municipal. Desde então, foram realizadas mais de 80 intervenções artísticas no espaço público da cidade, de carácter efémero ou permanente, nas suas mais diversas expressões, envolvendo cerca de seis dezenas de artistas.

© DR Mural de Matilde Cunha

+ Roteiro da arte urbana no Porto

+ As novas intervenções de arte urbana no Porto

+ Porto vai ter novos murais de arte urbana

+ Leia aqui a edição online e gratuita da Time Out Portugal desta semana