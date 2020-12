Porto vai ter novos murais de arte urbana

O município vai autorizar novas intervenções artísticas na Rua da Alegria, no viaduto de Santa Luzia, no Mural Colectivo da Restauração, na Foz e em postos da EDP.

Até ao final deste mês, o Programa de Arte Urbana do Porto vai lançar um conjunto de novas intervenções artísticas no espaço público da cidade, anuncia a empresa municipal Ágora, que vai dinamizar o projecto. Esta nova fase conta com a curadoria do artista portuense Hazul.

O Porto vai ter uma nova parede legal, localizada no viaduto de Santa Luzia, que estará disponível para intervenções espontâneas de cariz artístico, sem necessidade de aprovação prévia e aberta a toda a comunidade. Em paralelo, serão intervencionadas mais duas paredes: na rua da Alegria, por convite directo a um artista local, e na zona da Foz, na travessa da Senhora da Luz, que irá funcionar em regime livre e rotativo, mediante propostas previamente seleccionadas.

Até 20 de Dezembro, está aberta uma nova convocatória para o Mural Colectivo da Restauração. Cada artista ou colectivo pode enviar até duas propostas para figurarem em dois ou quatro dos 14 módulos de sustentação dos Jardins do Palácio de Cristal, estendidos ao longo de 70 metros da rua da Restauração. Haverá uma paleta comum a todos os artistas, de forma a criar uma homogeneidade visual no mural, sendo o verde a cor escolhida.

A Ágora vai atribuir 500€ por intervenção (de dois ou quatro módulos). As propostas, e correspondente ficha de inscrição, devem ser enviadas até às 23.59 do dia 20 de Dezembro, para o email arteurbana@agoraporto.pt – consulte o regulamento e a ficha de inscrição. As obras escolhidas permanecerão no local durante um ano.

O programa promete também dar nova vida aos postos de transformação da EDP na cidade. Depois das intervenções realizadas nas caixas de distribuição de energia eléctrica na via pública, o desafio terá outra escala. Os primeiros três postos estão já definidos, situando-se no Campo 24 de Agosto, na rua de Vilar e na rua de Oliveira Monteiro, com intervenções realizadas por Godmess, Rafi e Oker.

O Programa de Arte Urbana do Porto foi inaugurado em 2014 pela Câmara Municipal. Desde então, foram realizadas mais de 80 intervenções artísticas no espaço público da cidade, de carácter efémero ou permanente, nas suas mais diversas expressões, envolvendo cerca de seis dezenas de artistas.

