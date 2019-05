Porto recebe o primeiro encontro de bloggers de viagens

O Palácio da Bolsa recebe, no dia 2 de Junho, o 1º Encontro de Bloggers de Viagem. O evento, organizado pela recém-criada Associação de Bloggers de Viagem Portugueses (ABVP), contará com a presença de bloggers reconhecidos internacionalmente. Uns são portugueses, outros chegam de países como o Brasil, o Peru e a Irlanda do Norte.

Segundo Filipe Morato Gomes, presidente da ABVP e autor do blogue Alma de Viajante, um dos principais objectivos do encontro é “unir a comunidade de bloggers de viagens, proporcionando um espaço inspirador”, de forma a criar o “intercâmbio de ideias e competências”, aponta a nota de imprensa enviada à comunicação social.

Entre os oradores convidados, estão os brasileiros Leonardo e Rachel Spencer, autores do blogue Viajo Logo Existo, “convidados especiais da primeira edição do evento”. A dupla vai partilhar com a plateia “o seu inspirador percurso como bloggers de viagens profissionais”, adianta a organização.

O actor e videógrafo português João Cajuda vai abordar a temática da produção de vídeos em contexto de viagens. A jornalista Sandra Silva Costa, editora da FUGAS, partilhará dicas sobre “como publicar artigos numa revista especializada no sector” e Filipe Morato Gomes falará sobre formas de rentabilizar um blogue de viagens.

Por sua vez, a peruana Analucia Rodriguez, autora do blogue em língua espanhola Viajar para Vivir, abordará “os altos e baixos da vida de um nómada digital”, e o fotógrafo Conor MacNeill, da Irlanda do Norte, partilhará “a sua vasta experiência no estabelecimento de parcerias comerciais éticas com organismos oficiais de promoção turística no Instagram”.

A entrada tem o custo de 5€ para os associados da ABVP e de 15€ para os restantes participantes. O evento é aberto ao público e requer inscrição prévia através do email cleonardo@abvp.pt.

+ Aeroporto Sá Carneiro: 15 milhões para aumentar a capacidade em mais de 60%

+ Viagens: sete ideias para viajar e aprender

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.