Porto vai continuar a ter testagem gratuita à covid-19 em Janeiro

A Câmara do Porto decidiu alargar o período de testagem gratuita até ao final de Janeiro. O concerto dos GNR, marcado para 30 de Dezembro, vai ser adiado.

A Câmara Municipal do Porto decidiu alargar o período de testagem gratuita durante o mês de Janeiro. A medida, inicialmente prevista até ao dia 31 de Dezembro, foi prolongada tendo em conta os 78 mil testes à covid-19 realizados pelo Município até ao início desta semana. Devido ao "número de novas infecções", o concerto dos GNR, agendado para o dia 30 de Dezembro na Super Bock Arena, foi adiado para 20 de Março de 2022, anuncia o portal municipal.

Nestes três últimos dias do ano (29, 30 e 31 de Dezembro), estarão em funcionamento na cidade 12 centros de testagem dos laboratórios Germano de Sousa e Unilabs. A POC Medical Care, que já esgotou os testes que lhe foram destinados pelo Município do Porto durante este período, retomará a actividade no dia 1 de Janeiro.

Estes são os centros em funcionamento neste momento:

Centro de Medicina Laboratorial Germano de Sousa

– Trindade – Laboratório da Trindade (Edifício Domus) – Dom 10.00-20.00, Seg-Qui 07.30-20.00, Sex-Sáb 07.30-24.00

– Praça D. João I (tenda) – Dom-Qua 10.00-20.00, Qui 10.00-24.00, Sex-Sáb 10.00-02.00

– Praça de Parada Leitão – Dom-Qua 12.00-20.00, Qui 12.00-24.00, Sex-Sáb 12.00-02.00

– Estação de Metro do Campo 24 de Agosto – Todos os dias 14.00-20.00

– Praça de Francisco Sá Carneiro (Velásquez) – Dom-Qui 10.00-20.00, Sex-Sáb 10.00-21.00

– Parque da Cidade (Estacionamento) – Dom-Qui 10.00-20.00, Sex-Sáb 10.00-22.00

No dia 31 de Dezembro, todos os centros estarão abertos das 09.00 às 16.00.

Unilabs

– Praça de Parada Leitão – Dom-Qua 09.00-20.00, Qui 09.00-24.00, Sex-Sáb 09.00-02.00

– Praça dos Poveiros – Dom-Qui 09.00-19.00, Sex-Sáb 09.00-22.00

– Praça Mouzinho de Albuquerque (Rotunda da Boavista voltada para Av. de França) – Todos os dias 09.00-19.00

– Palácio de Cristal – Todos os dias 09.00-19.00

– Praça D. João I – Dom-Qua 09.00-20.00, Qui 09.00-24.00, Sex-Sáb 09.00-02.00

– Estação Campanhã – Todos os dias 09.00-19.00

No dia 31 de Dezembro, todos os centros estarão abertos das 09.00 às 16.00.

Os centros de testagem do POC Medical Care na Ribeira, Clérigos, Flores, Praça do Marquês de Pombal, Praça Dom Afonso V (Cristo Rei) e Unidade de Testagem Móvel retomam a actividade no dia 1 de Janeiro de 2022.

