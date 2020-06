A partir deste fim-de-semana, entre as 08.00 de sábado e as 20.00 de domingo, há 16 ruas da Baixa e do Centro Histórico que vão ser transformadas em zonas pedonais temporárias. A medida municipal insere-se num plano de resgate do espaço público, para potenciar uma nova experiência de lazer e compras na cidade e incentivar uma mobilidade mais consciente, menos dependente do automóvel.

Estas zonas pedonais temporárias serão também "zonas de coexistência", ou seja, apesar de o trânsito automóvel ser proibido, está permitido o acesso a moradores, com velocidade máxima limite aos 20 km/hora. Também as cargas e descargas são permitidas, mas apenas entre as 06.30 e as 11.00, aos sábados e domingos. Nestas zonas, vai ser introduzido novo mobiliário urbano, temporário e amovível, e marcações coloridas no pavimento.

A partir de 21 de Junho, as seguintes ruas passam a zonas pedonais temporárias das 08.00 de sábado às 20.00 de domingo (consulte o mapa):

Zona 1 Cedofeita - Rua de Cedofeita, no troço compreendido entre a Rua de Álvares Cabral e a Rua do Breiner; - Rua do Breiner, no troço compreendido entre a Rua de Cedofeita e a Rua do Rosário; - Rua de Miguel Bombarda, no troço compreendido entre a Rua do Rosário e a Rua de Diogo Brandão. Movida - Rua de Conde de Vizela, Rua da Fábrica e Rua de Santa Teresa; - Rua de Avis, no troço compreendido entre a Rua de Santa Teresa e a Praça de D. Filipa de Lencastre (arruamento sul). Almada - Rua do Almada, no troço compreendido entre a Rua do Dr. Ricardo Jorge e a Rua de Ramalho Ortigão; - Rua da Picaria. Passos Manuel - Rua de Passos Manuel, Rua do Ateneu Comercial do Porto, Rua do Dr. António Emílio de Magalhães. Zona 2 - Passeio das Virtudes e Rua do Dr. Barbosa de Castro. Zona 3 Caldeireiros - Rua dos Caldeireiros, no troço compreendido entre a Rua de S. Bento da Vitória e a Rua da Vitória. Avenida Rodrigues de Freitas - Avenida Rodrigues de Freitas, no troço compreendido entre a Rua de D. João IV e a Rua do Duque de Saldanha. + Leia aqui a nova edição digital e gratuita da Time In Portugal

Porto vai ter mais áreas pedonais e mais 35 km de ciclovias

