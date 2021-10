Porto vai ter concertos de Halloween à luz das velas

O Ateneu Comercial do Porto, na Rua de Passos Manuel, vai ser o palco de dois concertos especiais à luz das velas. No dia 27 de Outubro, às 19.30 e 21.30, um quarteto de cordas vai tocar músicas inspiradas na época de Halloween.

No alinhamento vão estar temas como "Thriller" de Michael Jackson e "Danse Macabre" de Camille Saint-Saëns, mas sobretudo bandas sonoras de filmes de terror (e não só), como "Halloween (Theme)" de John Carpenter, "Psycho (Theme)" de Bernard Herrmann, "This Is Halloween from The Nightmare Before Christmas" de Danny Elfman, "Beetlejuice (Theme)" de Danny Elfman, "The Addams Family (Theme)" de Vic Mizzy, "Hedwig's Theme from Harry Potter and the Sorcerer’s Stone" de John Williams, "Ghostbusters (Theme)" de Ray Parker Jr. e um mash-up da série Stranger Things.

Os bilhetes já estão disponíveis online, a preços entre 15€ e 35€. Os concertos têm a duração de uma hora cada um, com abertura de portas 30 minutos antes, e podem ser assistidos por pessoas a partir dos oito anos – mas os menores de 16 anos deverão ser acompanhados por um adulto. O local não é acessível a pessoas em cadeira de rodas.

Ateneu Comercial do Porto: Rua de Passos Manuel, 44 (Porto). 27 Outubro, 19.30 e 21.30. 15-35€.

