Porto vai ter trotinetas e bicicletas partilhadas a partir de hoje

A partir de 1 de Junho, as trotinetas e bicicletas em regime de partilha podem começar a circular no Porto. Há 210 pontos de partilha espalhados pela cidade, devidamente sinalizados.

A entrada em circulação estava prevista para meados de Março, mas teve de ser adiada devido à pandemia. A localização dos 210 pontos de partilha foi definida pelo município e é permanentemente actualizada no mapa interactivo. Os lugares reservados de estacionamento estão devidamente identificados por marcações azuis no pavimento, complementadas com sinalética vertical.

A lotação máxima permitida de trotinetas ou bicicletas é de 2100 veículos. Cada um dos três operadores com licença para alugar trotinetas e bicicletas na via pública (Bird, Circ e Hive) tem um plano de entrada, que deverá ser feito de forma gradual ao longo do mês de Junho. Nos pontos de partilha é estabelecido um número máximo de veículos e os operadores têm de disponibilizar à Câmara uma ferramenta para a geo localização, em tempo real, de todas as trotinetas e/ou bicicletas. A recolha obrigatória dos veículos decorre entre as 22.00 e as 06.00 da manhã.

A Câmara do Porto apresentou na semana passada um plano de recuperação do espaço público na cidade e que inclui a ampliação, em 35 km, da rede de ciclovias e de percursos cicláveis da cidade.

+ Porto vai ter mais áreas pedonais e ciclovias

+ Leia aqui as edições digitais e gratuitas da Time In Portugal

Share the story