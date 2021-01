Porto vai ter um memorial em homenagem aos combatentes do Ultramar

O monumento está a ser construído em Lordelo do Ouro, mesmo ao lado da Capela do Senhor e Senhora da Ajuda.

O Memorial do Porto aos Combatentes do Ultramar deverá estar pronto em Março

Está a ser construído um novo monumento na cidade do Porto, em Lordelo do Ouro, para homenagear os militares do Porto que combateram no Ultramar. A construção já começou e está previsto que o memorial fique pronto até Março deste ano.

A iniciativa é da responsabilidade da Associação para o Monumento de Homenagem aos Militares do Porto que combateram no Ultramar, em parceria com a Câmara do Porto, e vai consistir na "construção de uma praça hexagonal composta por cinco lápides e oito bancos, todos revestidos a granito", de acordo com o portal do município.

Rodrigo Brito é o arquitecto responsável por esta instalação, que ficará ao lado da Capela do Senhor e Senhora da Ajuda. A obra conta com um investimento de 40 mil euros.

