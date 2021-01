Novo mural do Porto é uma homenagem às aguadeiras

Godmess pintou um mural no Campo 24 de Agosto em tributo às aguadeiras, que aqui se abasteciam, na Arca de Água de Mijavelhas, para distribuir água pelo Porto.

'Aguadeiras', mural de Godmess no Campo 24 de Agosto

A praça actualmente conhecida como Campo 24 de Agosto foi chamada, em tempos, Campo de Mijavelhas. Ali existia um reservatório, construído no século XVI, que fornecia água às fontes e chafarizes da cidade, para servir os portuenses que não tinham poço. Era aí que se abasteciam também as aguadeiras, mulheres que transportavam e vendiam água pelo Porto e que estão agora homenageadas num mural de arte urbana.

© DR Mural de Godmess no Campo 24 de Agosto

O obra foi criada pelo artista portuense Tiago Gomes, conhecido nas paredes como Godmess. "Nesta poesia visual através de uma linguagem pictórica contemporânea, o artista reencontra o passado e o presente de um mesmo lugar. Na cor da cidade e dos seus espaços, um percurso circular dos mananciais de outro tempo que correm nos corpos até ao mar, numa simbiose entre a natureza e a mulher", diz o texto descritivo do mural.

A antiga arca onde se armazenava a água pode hoje ser vista na estação Campo 24 de Agosto do Metro do Porto. Foi reconstruída, pedra por pedra, e está exposta no mezanino da estação.

© DR Mural de Godmess no Campo 24 de Agosto

O Programa de Arte Urbana do Porto foi inaugurado em 2014 pela Câmara Municipal. Desde então, foram realizadas mais de 80 intervenções artísticas no espaço público da cidade, de carácter efémero ou permanente, nas suas mais diversas expressões.

Em Dezembro de 2020, o município anunciou novidades para o programa, agora com curadoria de Hazul. Entre elas, contam-se novas obras no mural colectivo da Restauração, intervenções em paredes na Rua da Alegria, na Travessa da Senhora da Luz, em postos de transformação da EDP e a disponibilização de uma parede legal no Viaduto de Santa Luzia.

Veja o vídeo de apresentação do mural Aguadeiras de Godmess:

+ Mural da Restauração já tem novas obras de arte urbana

+ Há uma nova obra de arte urbana de grande escala no Porto

+ Leia aqui a edição gratuita da Time Out Portugal desta semana