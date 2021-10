Porto vai ter um mercado sustentável com negócios locais

O Armazém Cowork, na Rua António José da Silva, vai abrir as suas portas ao The Habitat, um mercado dedicado à sustentabilidade, com a presença de vários negócios locais. Pode visitá-lo neste domingo, dia 17 de Outubro, entre as 12.00 e as 20.00, com entrada livre.

O The Habitat pretende ser um espaço "cujos intervenientes procuram fazer daquele sítio e do mundo o lugar ideal para qualquer ser habitar, apresentando projectos sustentáveis e inovadores que contribuem cada um da sua maneira para um planeta melhor", lê-se na nota de apresentação. Vai ser um "mercado com conceitos e negócios desenvolvidos localmente, que partilham valores e que têm motivações semelhantes. O objectivo é sempre um: mudar a narrativa actual para aquilo que é mais natural - fazer do mundo o nosso habitat".

Neste mercado pode contar com comida da Venn Foods, pastelaria da Padoca, cocktails da Liquid Cabinet e com produtos da MIZTI Brand (sabonetes naturais), Zero is The New One (moda ética e roupa reutilizada), MicroBerdes (microvegetais), Mukishoes (sapatos com materiais sustentáveis), Sampla Footwear (sapatos feitos com materiais sustentáveis), Rafael Pinto (autor de Saúde e Fitness Vegan), Panos da Vera (alternativas ecológicas em tecido), Hotelier (atelier multiversal de exploração artística e cultural), Mia Lab (artesanato, joalharia, velas naturais e crochet) e VeganCare (cosméticos vegan e orgânicos).

Haverá ainda música a cargo de uma DJ, um workshop de barro para crianças e a presença de intervenientes da Aliança Animal, Desafio Vegetariano Portugal, Veondapp e Associação Vegetariana Portuguesa. A entrada é gratuita, mas para evitar filas pode marcar presença através deste formulário.

Armazém Cowork, Rua António José da Silva, 63 (Porto). 17 Outubro, 12.00-20.00. Grátis.

