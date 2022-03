A zona da Lapa, no Porto, vai ver nascer um novo parque urbano verde com 18.600 metros quadrados. O projecto do parque encontra-se na fase de colheita de pareceres às entidades, à qual se seguirá o projecto de execução e o lançamento do concurso público para a empreitada, prevendo-se que a obra possa ter início em 2023.

A Câmara do Porto referiu à agência Lusa que o estudo urbanístico para a zona da Lapa prevê, entre outras acções, a construção de um parque urbano numa área que "compreende uma cedência no âmbito do processo de licenciamento do hotel e uma parcela municipal, junto do metro". A concentração da volumetria prevista para o terreno onde se localiza o hotel "permitiu libertar a área destinada ao parque urbano".

No projecto urbanístico está prevista a renaturalização da ribeira, actualmente entubada sob a rua de Cervantes, a plantação de espécies arbóreas, a criação de percursos lúdicos e de um percurso pedonal que "garantirá melhores condições de acesso" à estação de metro da Lapa. O projecto prevê também o reperfilamento da rua de Cervantes, desde o entroncamento com a rua de Alves Redol, até à rua de Antero de Quental.

