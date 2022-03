O Parque Central da Asprela conta com seis hectares de área verde, 650 novas árvores, ribeiras e percursos pedonais e cicláveis. Vai ser inaugurado no dia 20 de Março.

O Parque Central da Asprela, o novo pulmão verde do Porto, tem inauguração marcada para domingo, 20 de Março às 11.00. Conta com seis hectares de área, 650 novas árvores, ribeiras e percursos pedonais e cicláveis, funcionando como um ponto de ligação do campus universitário da Asprela, ao unir as várias faculdades da Universidade do Porto e institutos do Politécnico do Porto.

Tirando partido das características hidrográficas da ribeira da Asprela, e de outras ribeiras circundantes, foi criado um projecto paisagístico pensado para a circulação das dezenas de milhares de pessoas que trabalham ou estudam naquela zona. O parque constituirá um local de fruição da população em geral, mas também surge como uma solução de atravessamento (pedonal ou ciclável) para a comunidade académica e profissional.

Em período de chuvas muito intensas, o parque poderá agora tornar-se "numa grande bacia de retenção com capacidade para 10 mil metros cúbicos de águas pluviais, impedindo inundações na linha do Metro, fazendo deste um projecto icónico de adaptação às alterações climáticas na cidade", lê-se no site do município. Vai constituir-se uma zona de "boa drenagem hídrica", que reduzirá a ocorrência de cheias e de inundações através da estabilização dos leitos e das margens, e contribuirá para a permeabilidade do solo.

Com um orçamento de cerca de dois milhões de euros, a obra teve financiamento do Fundo Ambiental do Ministério do Ambiente relativo à temática "Adaptação às Alterações Climáticas - Recursos Hídricos".

