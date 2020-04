A Symington Family Estates, produtora de vinho do Porto desde 1882, anuncia o lançamento de um Porto Vintage pelo terceiro ano consecutivo, desta vez relativo às colheitas de 2018. A apresentação decorre online e em inglês no dia 14 de Maio, sujeita a registo prévio.

Os vinhos a ser apresentados são o Quinta do Vesúvio e o Quinta da Senhora da Ribeira. O primeiro é descrito como tendo “expressivos aromas de esteva e notas de chocolate preto” e uma “camada de frutos pretos exuberantes (amora e groselha preta)”, e o segundo como “possante e volumoso no paladar com opulentos sabores de frutos pretos, alcaçuz e groselha preta”, juntando-se ainda um “toque apimentado”.

2018 foi um ano que ficou marcado pela seca prolongada no Inverno, chuvas fortes na Primavera e ondas de calor durante a fase final das maturações. Nesse ano “foram produzidas pequenas quantidades de Porto Vintage”, cerca de 11% abaixo da média dos últimos dez anos, devido às alterações climatéricas. Os vinhos caracterizam-se ainda por “uma acidez e frescura” típicas de cada uma das parcelas dentro das várias propriedades, sendo vinhos “de grande concentração”.

Os restantes Porto Vintage – Graham’s Quinta dos Malvedos, Dow’s Quinta do Bonfim, Warre’s Quinta da Cavadinha e Cockburn’s Quinta dos Canais – ficam a envelhecer nas caves localizadas em Vila Nova de Gaia, até um futuro lançamento.

Segundo Charles Symington, enólogo da quarta geração dos Symington, estes Porto Vintage novos “representam o expoente absoluto da produção do ano”, foram “elaborados nas pequenas adegas especializadas de cada propriedade” e o próprio acredita que “proporcionarão muito prazer ao longo das próximas décadas”.

Recorde-se que o Porto Vintage é a “jóia da coroa dos vinhos do Porto” e o “único que amadurece em garrafa”. De acordo com o Instituto do Vinho do Porto, são produzidos “a partir de uvas de um único ano e engarrafados dois a três anos após a vindima”, evoluindo gradualmente “durante 10 a 50 anos em garrafa”. O que torna o Porto Vintage tão atractivo é o facto de ser óptimo em todas suas fases.

+ Leia a edição desta semana da Time In Portugal

+ As caves de vinho do Porto que tem de conhecer

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.