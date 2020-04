PortoCartoon lança galeria virtual anti-Covid-19

Cada uma das artes tem contribuído à sua maneira para ajudar a encarar melhor o isolamento. Desta vez, cartunistas de todo o mundo uniram-se num desafio lançado pelo Museu Nacional de Imprensa e enviaram mais de 500 desenhos sobre a pandemia de Covid-19, agora reunidos numa galeria virtual do PortoCartoon.

A galeria foi lançada a 6 de Abril e reúne já desenhos de mais de 100 artistas espalhados pelos quatro cantos do mundo. São cerca de 40 o número de países representados, onde se inclui a Índia, Colômbia, Irão, Croácia, Alemanha e a vizinha Espanha.

A exposição pode ser vista na página do Museu Virtual do Cartoon e tem coordenação de Luís Humberto Marcos, que descreve este espaço como uma forma de “valorizar a linguagem universal do cartoon, numa linha de excelência do humor”.

Os desenhos são dos mais variados estilos, desde representações alusivas à importância de lavar as mãos, à compra excessiva de papel higiénico e a necessidade de sermos solidários hoje, mais do que nunca. Há cartoons mais coloridos, outros a preto e branco, uns mais realistas, outros feitos por crianças. Qualquer pessoa pode participar.

Quem também tem demonstrado o seu contributo através destes desenhos humorísticos é Pedro Ribeiro Ferreira, “designer de profissão e cartoonista de ocasião”. Propôs-se a fazer 14 desenhos, um por cada dia da sua quarentena, que abordam as saudades de falar sobre futebol, os efeitos positivos que o vírus está a ter na natureza e a posição de Donald Trump.

O objectivo de Pedro é sobretudo homenagear os profissionais e todos aqueles que estão na linha da frente, e também dar a conhecer um pouco do que se faz nesta arte no mundo. Os vídeos que vai publicando nas redes sociais mostram o processo de desenho – começa por fazer os esboços a lápis, depois passa-os a caneta preta e pinta-os no Photoshop.

© Pedro Ribeiro Ferreira

