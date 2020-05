Postais ilustrados mostram o Porto de antigamente

"Porto. Postais ilustrados antigos nas colecções da BPMP" é um acervo documental, disponível online, com mais de 700 postais que mostram como eram as ruas, mercados e jardins da Invicta desde o final do século XIX.

Segundo a página da autarquia, este é “um dos mais relevantes fundos documentais da Biblioteca Pública Municipal do Porto” e reúne documentos digitalizados e disponibilizados pelos serviços municipais da cultura. O objectivo é não só preservar estes conteúdos únicos, mas também permitir passar melhor o tempo nesta quarentena. O acervo inclui postais “anteriores à Implantação da República e abrange a época áurea da edição e circulação do bilhete-postal ilustrado em Portugal”, período compreendido entre 1898-1940.

Alguns dos exemplares são raros, outros mais recentes, que foram incluídos pelo seu interesse para a história da cidade, como os azulejos do claustro da Biblioteca Pública Municipal do Porto. Vai poder conhecer os espaços, costumes, a vida económica, social e cultural do Porto de antigamente. Há vistas panorâmicas, azulejos, estátuas, cemitérios, lagos e fontes, fotografias da Foz, dos edifícios, ruas e jardins. Mostra também como eram os transportes, os divertimentos e a publicidade da altura.

As imagens são da autoria de fotógrafos anónimos e conceituados, como Aurélio Paz dos Reis e Domingos Alvão, ou ainda de artistas plásticos como Amadeo de Souza-Cardoso.

