O novo Centro de Recolha Oficial de Animais, cujas obras terminaram no início do ano, já está em funcionamento em Campanhã, junto ao Viveiro Municipal. No início desta semana, ficou concluído o processo de ocupação e transferência final dos últimos cães e gatos, que têm agora um novo espaço para viver enquanto esperam para ser adoptados.

O novo equipamento, que já se encontra ocupado pela equipa de tratadores e veterinários municipais, ainda não está aberto ao público, uma vez que se mantém em vigor o regime de serviços mínimos, que envolve a alimentação e limpeza permanente de boxes, assim como a resposta a situações de emergência e recolha de animais errantes, feridos ou mortos.

Segundo o comunicado da autarquia, esta estrutura vai permitir "assegurar melhores condições" para os animais. A capacidade de acolhimento duplicará de 94 boxes para 220, com uma separação física e funcional entre o serviço de adopção e o serviço de recolha oficial, que permitirá potenciar a adopção responsável dos animais disponíveis no centro.

