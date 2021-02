Póvoa de Varzim vai ter um parque infantil inclusivo

Todas as crianças têm o direito de brincar, mas nem todos os parques infantis estão adaptados para crianças com necessidades especiais. A Póvoa de Varzim vai, em breve, ter o seu primeiro espaço de recreio pensado de raiz para ser totalmente inclusivo e apto para crianças com mobilidade reduzida ou deficiências motoras.

Os trabalhos de construção do novo Parque Infantil da Avenida do Mar já começaram. A obra, com o valor total de 105.084,47€, estará concluída dentro de 70 dias. Vai transformar uma zona actualmente desactivada do parque de estacionamento num espaço público com condições para acolher todas as crianças e dar-lhes igualdade de oportunidades para brincar e conviver.

Segundo o site da Câmara da Póvoa de Varzim, o parque terá "equipamentos infantis comuns e de utilização geral", mas também "instalações lúdicas específicas para crianças com necessidades especiais", como é o caso de um baloiço exclusivo para cadeiras de rodas e de pavimentos amortizados, sobrelevados e com diferentes texturas. Veja aqui a planta do projecto e alguns dos materiais que serão utilizados no Parque Infantil da Avenida do Mar.

