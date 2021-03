Prado Fino é a nova mercearia do Porto

As mercearias foram dos poucos negócios locais com os quais pudemos contar todos os dias, desde o início da pandemia. Têm sido uma das melhores formas de apoiar os negócios locais e os produtores nacionais. A pensar nisso, nasceu no Porto uma nova mercearia. Na zona do Pinheiro Manso, em Ramalde, a Prado Fino privilegia os produtos regionais portugueses e os pequenos produtores.

Francisca Lobão já trabalhava na área dos vinhos, queijos e enchidos, mas sempre quis abrir um negócio com a irmã para proporcionar "um atendimento personalizado e pessoal, como uma típica mercearia de bairro". "Eu vivo na rua ao lado e sempre senti necessidade de algo diferente onde pudesse encontrar produtos de qualidade, onde houvesse um atendimento mais personalizado e sobretudo que vendesse produtos para consumo próprio e para servir com amigos em casa", conta Francisca.

© DR

Aqui encontra produtos como broa de Avintes, mel do Gerês, amêndoas do Douro, folar de Mirandela, queijos e manteigas artesanais, chocolates, granola, compotas, doces tradicionais, infusões, vinhos e kombucha. Mas também não faltam as frutas e os legumes mais frescos, de produtores regionais e de agricultura tradicional.

© DR

Os produtos são escolhidos ao pormenor. "Procuramos qualidade, frescura, preço justo e produtos do consumo do dia-a-dia, assim como aqueles mais intemporais. Em tempo de massificação de produtos orgânicos e biológicos, procuramos ter um pouco daí, manter o tradicional e sobretudo o português", explica Francisca.

Se preferir encomendar online, pode fazer o seu pedido via Instagram, Facebook, Whatsapp ou telefone.

Rua Arquitecto Cassiano Barbosa, 38-B. Contacto: 932 028 423. Horário: Seg-Sex 10.00-19.00, Sáb 10.00-17.00, Dom 10.00-13.00. Links: Instagram, Facebook.

+ Orpheu: já abriu o novo restaurante do Porto

+ Leia aqui a edição gratuita da Time Out Portugal desta semana