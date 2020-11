Praia fluvial de Bitetos vai ser requalificada

Marco de Canaveses vai avançar com um projecto de requalificação urbanística do parque da praia fluvial de Bitetos, que deverá arrancar no primeiro trimestre de 2021.

A Câmara Municipal do Marco de Canaveses vai proceder a uma requalificação integral da zona do cais e da praia de Bitetos, um dos principais atractivos turísticos do concelho. A obra deverá arrancar no primeiro trimestre de 2021, com o prazo de execução de um ano, anunciou a autarquia. O concurso público já foi lançado, num valor base de 1.450.000 euros.

O projecto, da autoria do gabinete de arquitectura de Bruno Cosvi, vai redefinir toda a zona envolvente à praia. O objectivo é melhorar as acessibilidades pedonais e viárias, corrigir as cotas e renovar os espaços verdes, pavimentos, e sistemas de iluminação e águas pluviais.

© DR Imagem virtual do projecto de requalificação

Será construído um novo Posto de Turismo com um auditório, uma praça e auditório exteriores para actividades diversas como feiras, exposições e espectáculos ao ar livre. Serão também criados novos percursos pedonais, um percurso pela praia para facilitar o acesso a pessoas de mobilidade condicionada, uma plataforma de acesso à praia e miradouro, um parque infantil e um ponto de recepção às embarcações.

