Praias de Matosinhos já são vigiadas

No Norte, a época balnear só arranca no dia 27 de Junho, mas as praias de Matosinhos já têm condições de segurança para receber os banhistas.

Apesar de a época balnear no Norte só arrancar no dia 27 de Junho, as praias de Angeiras Norte, Angeiras Sul, Funtão, Pedras do Corgo, Agudela, Quebrada, Marreco, Memória, Cabo do Mundo, Aterro e Azul – Conchinha já têm reunidas "todas as condições de segurança para receber os banhistas", refere o comunicado da Câmara Municipal de Matosinhos.

O município vai colocar profissionais em todas as praias sob a jurisdição da Agência Portuguesa do Ambiente, assumindo os custos da sua remuneração, num investimento que ronda os 100 mil euros. “Sabemos que o bom tempo está a chegar e que, apesar de este ano a época balnear ser mais curta, as pessoas naturalmente procurarão as praias para os seus momentos de lazer. O objectivo da autarquia é dar uma resposta adequada à elevada procura que se estima vir a ocorrer este verão, pois muitas famílias prescindirão de viajar para outros locais onde normalmente procurariam gozar as férias balneares”, realçou Luísa Salgueiro, presidente da Câmara Municipal de Matosinhos.

Segundo dados da Agência Portuguesa do Ambiente, a praia de Matosinhos lidera a Norte a lista de areais com maior lotação autorizada em tempo de pandemia, com capacidade para 8300 banhistas.

