Praia de Matosinhos tem a maior capacidade no Norte

Segundo as novas regras de lotação impostas pela pandemia, a Praia de Matosinhos vai ter capacidade para 8300 banhistas, revela a proposta da Agência Portuguesa do Ambiente.

A Agência Portuguesa do Ambiente divulgou esta semana o número de pessoas que vão poder estar nas praias das regiões do Norte, Centro e Alentejo, tendo em conta as normas definidas para o combate à pandemia. A Praia de Matosinhos lidera a lista a Norte, com capacidade para 8300 banhistas.

Segue-se a praia da Aguda, em Vila Nova de Gaia, com capacidade para 5700 banhistas, e a praia de Moledo, no concelho de Caminha, com uma lotação máxima de 4500 pessoas. Entre os areais com maior lotação destacam-se ainda as praias da Rua 37 (4300) e da Frente Azul (3800), no concelho de Espinho, de Canide Norte (3600), em Vila Nova de Gaia, e de Suave Mar (3000), em Esposende.

No Porto, lidera a praia do Homem do Leme, com capacidade para 800 banhistas, seguindo-se as praias do Ourigo (500), Carneiro (500), Castelo do Queijo (300), Luz (200), Ingleses (200), Pastoras (200), Molhe (100) e Gondarém (100). No concelho de Vila do Conde, a praia de Mindelo é a que tem maior capacidade (2400). Em Gaia, depois da praia da Aguda, que lidera a tabela logo a seguir ao areal de Matosinhos, destaca-se a praia de Canide Norte (3600).

No Norte, a época balnear começa a 27 de Junho e termina a 30 de Agosto.

