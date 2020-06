A praia da Aguda em Vila Nova de Gaia; Pedras do Corgo em Matosinhos; Fão-Ofir e Ramalha em Esposende; Afife, Ínsua e Paçô em Viana do Castelo; e Forte do Cão em Caminha receberam a distinção ZERO poluição.

A associação ZERO anunciou hoje as 68 praias ZERO poluição 2020 em Portugal. No Norte há oito, distribuídas pelos concelhos de Vila Nova de Gaia, Matosinhos, Esposende, Viana do Castelo e Caminha. Confira a lista completa de praias com ZERO Poluição em Portugal.

Uma praia ZERO poluição é aquela em que não foi detectada qualquer contaminação microbiológica nas análises efectuadas às águas balneares ao longo das três últimas épocas balneares. Em 2020, as praias com ZERO poluição representam 11% do total das 621 zonas balneares, um aumento de 55 pontos percentuais, mais 24 praias em relação às 44 classificadas no ano passado.

No Norte, a época balnear tem início a 27 de Junho, estendendo-se até 30 de Agosto.

