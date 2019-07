Prémios Graphis distinguem duas identidades gráficas portuenses

Os vencedores da edição deste ano dos Graphis Design Annual 2020 - distinções atribuídas aos mais bem-sucedidos processos de comunicação do mundo -, já são conhecidos. Entre eles, destaque para os alcançados por duas identidades gráficas do universo municipal portuense: a do Mercado Temporário do Bolhão e a do Teatro Municipal do Porto. Os trabalhos, ambos desenvolvidos pelo Studio Eduardo Aires, conseguiram, respectivamente, uma menção honrosa na categoria Print/Branding e o Graphis Gold (grau ouro). Ao todo, Portugal recebeu 35 prémios.

O projecto da identidade do Mercado Temporário do Bolhão foi desenvolvido em 2018, altura em que obras de remodelação no mítico edifício da Rua Formosa transferiram os comerciantes para o La Vie, onde tem lugar um espaço alternativo, a ser usado até à conclusão da empreitada. O rebranding da identidade do Teatro Municipal do Porto, por sua vez, foi realizado na temporada de 2019.

Esta não é, contudo, a primeira vez que a competição promovida pela Graphis, publicação de referência internacional que surgiu em 1944 na Suíça, distingue projectos de identidade que derivam da marca "Porto.". No ano passado, a identidade do Museu da Cidade conseguiu a prata.

