Prepare as malas: vai haver voos directos do Porto para a Ilha do Sal, em Cabo Verde

Areia clara, águas transparentes, praias paradisíacas e muito calor. Se é isto que imagina para as suas próximas férias, preste atenção: a partir de Junho, vai ser possível viajar entre o Porto e a Ilha do Sal, em Cabo Verde, através de voos directos. A operação é assegurada por um Airbus 319 da TAP.

A regularidade da nova ligação vai ser de um voo por semana, com partida prevista todos os sábados às 22.25, no Porto, e chegada à ilha cabo-verdiana às 00.55. O regresso faz-se às 01.45 no aeroporto de Amílcar Cabral, chegando à cidade Invicta pelas 07.55, mesmo a tempo de começar uma semana de trabalho.

Já é possível comprar viagens no site da Transportadora Aérea Portuguesa com bilhetes que começam nos 170€ (apenas ida). Prepare as malas e faça boa viagem.

+ Voos do Porto para Tenerife da Vueling arrancam em Junho

+ Forbes inclui Porto na lista das 20 cidades a visitar em 2020

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.