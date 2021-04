Primeira edição da Liga Pro Skate vai passar pelo Porto

Portugal vai receber a estreia da Liga Pro Skate, um novo circuito anual composto por sete etapas – e uma delas acontece no Skate Park de Ramalde. A paragem portuense, entre 6 e 9 de Maio, será a única a pontuar para o ranking mundial, que vai definir a qualificação para os próximos Jogos Olímpicos, em Tóquio. Esta vai ser a primeira vez que a modalidade está inserida no evento internacional.

O Porto é a cidade que recebe a abertura da competição e, segundo o comunicado do município, o coordenador nacional do Comité Técnico de Skate da FPP, Paulo Ribeiro, prevê a participação de cerca de 150 skaters. Esta etapa vai contar com uma prova para os mais jovens e outra destinada aos atletas federados, que têm como missão qualificar-se para os próximos Jogos Olímpicos.

A paragem pela Invicta também vai estar dividida em fases. Para os dias 6 e 7 de Maio, estão marcadas sessões de treino, e no sábado, dia 8, acontecem as provas para a Liga Nacional e do Open Qualifier. Já as semifinais e finais acontecem no domingo, 9 de Maio, e como o evento não terá público – devido às restrições sanitárias – as finais vão ser transmitidas, em directo, na Sport Tv.

Organizada pela Federação de Patinagem de Portugal e pela Câmara Municipal do Porto, um dos principais objectivos desta nova competição é auxiliar o país a aumentar o número de atletas federados, para dez mil (actualmente são 350), até aos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024.

Depois do Porto, esta competição vai passar por Aveiro (17 a 20 de Junho), Almada (1 a 4 de Julho), Cascais (15 a 18 de Julho), Faro (9 a 12 de Setembro), Mealhada (23 a 26 de Setembro) e Lisboa (28 a 31 de Outubro).

As inscrições já estão abertas e apenas podem participar atletas federados inscritos na FPP.

