'Prince: As Never Seen Before' chega ao Arrábida Shopping em Setembro

A partir de quinta-feira 12 e até 2 de Novembro, pode ver 50 fotografias inéditas de Prince, da autoria do seu antigo director artístico Steve Parke, no Arrábida Shopping. A exposição Prince: As Never Seen Before tem a curadoria da fadista Ana Moura e de Cristina Carrillo de Albornoz Fisac, crítica de arte e curadora de vários museus e galerias.

As imagens "revelam o lado mais íntimo e sedutor do lendário músico de Minneapolis: criativo, brincalhão, irreverente, extrovertido, mas também terno e um génio introspectivo", descreve Cristina Fisac, acrescentando que "são o resultado da relação única entre Steve Parke e o cantor. Ele trabalhou lado a lado com Prince ao longo de 13 anos como diretor de arte no seu estúdio em Paisley Park”.

Além da exposição, pode contar com uma festa em homenagem ao cantor. Na quinta-feira 5 de Setembro a Tributo SYMBOL(IC) Prince – Fred Ferreira & Friends vai instalar-se no Hard Club, com um DJ set de Kalú dos Xutos & Pontapés e actuações de vários músicos convidados.

