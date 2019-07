Produtos regionais e chefs Michelin brilham na sexta edição do Vagos Sensation Gourmet

A praia da Vagueira, no distrito de Aveiro, volta a receber o Vagos Sensation Gourmet, festival gastronómico e cultural que decorre de 5 a 7 de Julho. Degustações, bancas com artesanato e produtos regionais, a presença de chefs nacionais e internacionais com estrela Michelin, entre eles Tiago Sabarigo, Michael Van Der Kroft e Louis Anjos, e uma mostra de Arte Xávega (pesca por arrasto que contava, tradicionalmente, com a ajuda da força de bois a partir do areal) estão entre os atractivos da iniciativa.

Segundo os organizadores, a finalidade desta sexta edição é "contar as histórias das gentes que marcaram e continuam a marcar Vagos através do prato". Como? Com recurso à terra, à diversidade agrícola e piscatória, aos produtos e às receitas características de Vagos, sem esquecer "a dualidade e a interdependência entre o tradicional e o contemporâneo", "o convencional e o abstracto", "o rústico e a tendência", dizem.

As experiências gastronómicas, que se vão realizar em locais emblemáticos, constituem "o momento mais esperado de todo o evento". Conte com dois almoços e três jantares, nos quais "o consumidor terá a oportunidade de ver os melhores a trabalharem e a confeccionarem um jantar digno de qualquer evento estrela Michelin", a preços convidativos. Logo no primeiro dia, tem lugar a experiência Chefs Cave e a cozinha primitiva: o fogo, em que os chefs Nuno Castro, Tony Martins, Daniel Cardoso, Joe Best e Pedro Pereira vão cozinhar só com o fogo, utilizando lenha, carvão, fogareiros e fogueiras.

No que às degustações diz respeito, no calendário de actividades há espaço para três: Do lombo às entranhas, Do que o mar nos trouxe e Do lixo se fez luxo. O aproveitamento do animal num todo é o tema em destaque na primeira, já na segunda, a estrela é a confecção de iguarias típicas com as espécies que provenham da faina do dia. As "iguarias típicas e menos típicas, utilizando cortes menos nobres e partes de animais que usualmente, são pouco utilizadas e, até, deitadas fora", atraem as atenções para si na última.

Do programa vale ainda a pena destacar o workshop Do mar para a mesa (dia 5, às 17.00) e o de alimentação saudável (dia 6, às 21.15). Há também um arraial electrónico com Daniel Cardoso & Friends (dia 6, às 15.00), o workshop Cocktails para fazer em casa (dia 7, às 15.00), o showcooking O Legado da Gastronomia Portuguesa (dia 7, às 20.15) e um sunset (dia 7, às 20.30). Aqui, encontra o calendário de actividades completo.

A entrada é livre, só paga o que consumir. Para participar nas provas e nos workshops precisa de adquirir o kit garfo e copo (4€/dia ou 10€/3 dias). As experiências gastronómicas estão limitadas à lotação e são pagas à parte.

