Projecto Orgânico quer recolher mais de 5 mil toneladas de bioresíduos no Porto

Em casa faz a separação do lixo para a reciclagem, mas não tem como separar o lixo orgânico? Essa situação pode mudar em breve, graças ao projecto Orgânico, que vai alargar a recolha selectiva deste tipo de lixo para chegar a 60 mil casas portuenses e a 35 mil espaços de alojamento. O objectivo é transformar as 5600 toneladas que pretendem recolher em adubo natural.

Para agilizar o processo de recolha, o projecto deverá distribuir pequenos contentores para as cozinhas das habitações, mas também instalar 300 grandes contentores nas zonas residenciais. Além do lixo orgânico feito na cozinha, também o lixo que resulta da jardinagem, por exemplo, vai ser recolhido.

O projecto Orgânico – Recolha Selectiva de Biorresíduos no Porto, com um investimento global estimado de 1.650.557.50€ (ou seja, aproximadamente 1,65 milhões de euros), foi reconhecido pelo Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (PO SEUR) do Fundo de Coesão. Assim, a União Europeia deverá co-financiar o projecto em 85%.

