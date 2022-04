Pussy Riot de volta a Portugal em Junho

Depois de terem actuado no Festival Vodafone Paredes de Coura em 2018, a banda punk feminista russa Pussy Riot volta aos palcos portugueses em Junho, dia 8 de Junho na Casa da Música, no Porto, e dia 9 de Junho no Cineteatro Capitólio, em Lisboa, com a tour RIOT DAYS.

A banda foi criada em 2011, mas apenas no ano seguinte ganharam reconhecimento. Conhecidas pelas manifestações provocatórias contra o regime de Vladimir Putin e pelas consecutivas detenções, as músicas das Pussy Riot abordam temas sobre o feminismo e sobre os direitos LGBT.

Todos nos lembramos da atuação de 2012 na Catedral do Cristo Salvador, em Moscovo, num protesto contra os líderes da Igreja Ortodoxa e a sua ligação a Putin. Três integrantes da banda foram detidas e mais tarde condenadas por “hooliganismo motivado pelo ódio religioso”.

Na última década lançaram músicas como “Mother of God, Drive Putin Away”, “I Can’t Breathe” e “Make America Great Again”.

Hoje em dia são lideradas por Maria Alyokhina, mas não se sabe que integrantes estarão presentes nos concertos em Portugal, uma vez que o grupo de artistas e activistas está em constante atualização.

