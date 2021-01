Quarentena Cinéfila da Medeia está de volta

Janeiro começou com um novo confinamento, mas à semelhança do que aconteceu em Março e Abril do ano passado, a Medeia Filmes pensou uma nova Quarentena Cinéfila online para acompanhar todos os amantes da sétima arte neste período de isolamento que se avizinha. A partir de 25 de Janeiro, no rescaldo das eleições presidenciais, em colaboração com a Leopardo Filmes, há filmes para ver com um programa especial de Raridades até 11 de Fevereiro.

A programação arranca com Posto Avançado do Progresso, de Hugo Vieira da Silva, produzido pela Leopardo Filmes, uma adaptação livre do conto homónimo de Joseph Conrad, transferindo a história inquieta de Conrad para a presença colonial portuguesa em África no séc. XIX (dois colonizadores vão gerir um dos postos comerciais que Portugal tinha no interior do território africano). Dias depois, a 28 de Janeiro, pode ver-se O Mundo no Arame, do alemão Rainer Werner Fassbinder, uma minissérie em duas partes sobre as sombras do futuro e as fronteiras entre a realidade e a simulação.

Já em Fevereiro é transmitido Chantrapas, de Otar Iosseliani, cineasta de culto da geração de 1960, da antiga União Soviética, que põe em filme uma espécie de exercício autobiográfico com proximidades ao universo de Tati ou de Pierre Étaix. A 4 de Fevereiro segue-se O Pequeno Quinquin, de Bruno Dumont. Originalmente uma minissérie de quatro episódios, foi considerado o melhor filme de 2014 pelos Cahiers du Cinéma. O último filme do programa é de Santiago Amigorena e passa a 8 de Fevereiro. Alguns Dias em Setembro, produzido por Paulo Branco, fala sobre um espião americano que desaparece para reencontrar a filha com quem perdeu o contacto e leva consigo informação importante.

Em breve, serão conhecidos os filmes do resto da programação. Para assistir às obras seleccionadas para esta primeira parte deverá aceder ao site da Medeia Filmes.

