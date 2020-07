Quatro pratos para provar na nova carta do Capim Dourado

Há novos pratos brasileiros na carta do Capim Dourado, em Cedofeita, que condizem com a incrível esplanada nas traseiras do restaurante, perfeita para se refastelar nos dias de Verão. Os quatro que se seguem são obrigatórios:

1. Pipoquinha de pão de queijo

Pão de queijo é sempre uma boa ideia. Nesta versão, em tamanho mais reduzido do que é habitual, torna-se ainda mais viciante. Servidos num cone, são a melhor forma de começar a refeição. 1,50€/cone

2. Casquinha de siri

Se não abusar do pão de queijo, peça a casquinha de siri antes de se atirar aos principais. O que é? "Um prato típico da beira de praia brasileira", como explica João Winck, o dono, que junta carne de caranguejo e vieira e combina na perfeição com uma cerveja gelada. 8€/duas unidades

3. Camarão na moranga

Este prato com base de mandioca e abóbora (ou moranga), que é bem recheada com camarões, é outra das novidades do Capim Dourado. Se precisa de um prato confortável e caseirinho, este é uma óptima opção. A partir de 17€

5. Petit gâteau Romeu e Julieta

É tão bom como o nome deixa adivinhar: um petit gâteau com sabor a goiaba, servido ainda quente e com o recheio líquido, acompanhado por um gelado de queijo mascarpone e queijo coalho. Sim, é isso que leu. 6€

+ Leia aqui a nova edição digital e gratuita da Time Out Portugal

+ Os 13 melhores restaurantes do mundo no Porto

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a newsletter e receba as notícias no email.

Share the story