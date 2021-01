Que Frete! é o novo serviço de entregas e recados no Porto

Se lhe faltar um ingrediente essencial para a receita que está fazer, se quiser oferecer flores a alguém especial, levar o carro ao mecânico, entregar documentos ou levantar uma encomenda, fique em casa. O Que Frete! é um serviço criado a pensar nas tarefas que não gosta ou não pode fazer.

A empresa abrange tarefas como entregas de flores, livros, chocolates e joalharia, ir à farmácia e supermercado, esperar em casa encomendas e serviços, passear e alimentar os cães, regar as plantas, levar e recolher roupa da lavandaria, imprimir documentos, levar o carro ao mecânico ou à inspecção, esperar nas filas dos serviços, levantar cartas, exames médicos ou análises, entre outras.

Para pedir um "frete", basta aceder a quefrete.com e pedir via formulário ou através do número 93 267 4577. O serviço está disponível todos os dias a partir das 09.00 – de segunda a sexta até às 23.00, sábados e domingos até às 20.00. Neste momento, funciona no Grande Porto, num raio de 10 km. Os primeiros 30 minutos custam 6‎€ e a cada 15 minutos extra acresce 2€. Aos fins-de-semana, começam em 8€ nos primeiros 30 minutos e 2€ a cada 15 minutos depois disso. Se quiser, pode também oferecer vales aos seus amigos e família, dando-lhes tempo para fazer outras coisas.

A ideia surgiu quando duas primas, Rita e Teresa Athayde, se aperceberam que andaram, ao longo dos anos, a fazer dezenas de recados à família e amigos, por serem mais despachadas e pragmáticas. Motivadas pela actual situação, que fechou as pessoas em casa, com acesso limitado à rua, as primas decidiram criar este negócio, oferecendo às pessoas aquilo que é mais valioso: o tempo.

