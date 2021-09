Queer Porto regressa em Outubro com sessões em cinco salas da cidade

Também de mencionar a presença da realizadora alemã Monika Treut, que apresenta Genderation, o seu trabalho mais recente, "um documentário que, passados mais de 30 anos, olha para os protagonistas do seu clássico Gendernauts, de 1986, também incluído na programação da presente edição". Esta figura incontornável do novo cinema queer europeu vai também liderar uma masterclass.

© DR Genderation de Monika Treut

Inserido na agenda está o Queer Focus, um programa de filmes e debates, organizado em parceria com a ILGA Portugal. Está agendada a exibição de Radical Feminism in the Seventies, seguida de uma conversa com Ana Luísa Amaral, poeta, professora jubilada, pioneira de estudos feministas e estudos queer na FLUP; e Cured, juntando-se ao debate Jorge Gato, psicólogo clínico e docente da FPCEUP, e Mia de Seixas, representante da Rede Ex-Aequo Porto.

Já na competição oficial, a organização destaca Tiempos de Deseo, um documentário da portuense Raquel Marques, que, "num exigente e subtil treino de intimidade, acompanha a gravidez da ex-companheira"; La mif, de Fred Baillif, "uma incursão a uma casa de acolhimento de raparigas menores que expõe as feridas de um sistema de tutela no limite"; e Deus tem AIDS, de Gustavo Vinagre e Fábio Leal, "composto por um mosaico de gestos, provocações e testemunhos de artistas seropositivos brasileiros".

A competição "In My Shorts" do Queer Porto recebeu este ano mais submissões de filmes portugueses de escola do que em qualquer uma das edições anteriores. Da Escola Superior de Teatro e Cinema chega Buganvílias, de Diana Filipa, e para representar a Universidade da Beira Interior foram escolhidos Rúben Sevivas com Sobrevoo e Sibelle Lobo com Mais que Sangue.

O júri escolhido para ambas as competições é composto pela cineasta e programadora Amarante Abramovici, pelo encenador e programador da RTP Daniel Gorjão e pelx artista larose s. larose.

© DR Deus tem AIDS de Gustavo Vinagre e Fábio Leal

A competição que se estreia este ano, o Prémio Casa Comum, vem, segundo a organização, "abrir espaço a um olhar mais atento à forma como o nosso cinema tem abordado a questão queer em anos recentes, sem esquecer uma necessária releitura da história".

Vai estar em exibição Películas, um trabalho de Tiago Resende em que se lê "uma carta a Luís Miguel Nava, o poeta de Viseu, terra de onde é natural o realizador". Já André Murraças recupera um conto de António José da Silva Pinto, em O Berloque Vermelho, e Paulo Patrício relembra Gisberta, "justamente evocada em cinema, teatro e literatura, a que este O Teu Nome É acrescenta algo de muito novo". O programa fica completo com mais seis curtas-metragens.

O encerramento do festival faz-se com Au coeur du bois, de Claus Drexel, "passado no Bois de Boulogne, e que foca nas trabalhadoras de sexo que compõem a mitologia desse espaço".

Antes de chegar ao Porto, o Queer passa por Lisboa, para a 25.ª edição, entre 17 e 25 de Setembro. O programa completo para a Invicta pode ser consultado no site oficial do festival.