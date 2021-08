Porto/Post/Doc volta à cidade em Novembro

Entre 20 e 30 de Novembro deste ano, o Porto/Post/Doc vai celebrar o seu oitavo aniversário, com a mesma estrutura competitiva e programática dos últimos anos. Entre obras nacionais e internacionais, documentários musicais, programas especiais com curadoria de diferentes realizadores e programas temáticos, há muito para ver.

O tema desta edição resume-se na frase "Ideias para Adiar o Fim do Mundo". Com curtas e longas-metragens, o programa central traz para a mesa de debate "questões climáticas, sociais, políticas e ideológicas", lê-se em comunicado.

O assunto também vai ser abordado no Fórum Real, que vai contar com três painéis temáticos: A Terra, com moderação da jornalista Raquel Ribeiro, A Comunidade, com moderação do jornalista Abel Coentrão, e A Liberdade, com moderação do jornalista Ricardo Alexandre.

"A secção temática faz uma viagem guiada por velhas e novas perspectivas sobre o nosso mundo, ideias alternativas ao consumismo, desejos de uma realidade onde se derretem as diferenças e que alargam as formas de pensar a existência humana", explica a organização.

Poderá ver obras como White Cube, de Renzo Martens; Who We Were, de Marc Bauders; Demain, de Cyril Dion e Melanie Laurent; Nuestra voz de tierra, memoria y futuro, de Marta Rodríguez e Jorge Silva, Antropocene: The Human Epoch, de Jennifer Baichwall. Vai também estar em destaque um programa de curtas que inclui três trabalhos de Rosa Barba (Aggregate States of Matters, Bending to Earth e Disseminate and Hold), assim como Birds In the Earth, de Marja Helander.

© DR Birds In the Earth de Marja Helander

A abertura do evento promete ser especial, já que está agendado um cine-concerto que homenageia o cinema português. Maria do Mar (1930), de José Leitão Barros, foi o filme escolhido e a cópia restaurada vai ser exibida, em estreia no Porto, graças a uma parceria entre o festival, a Cinemateca Portuguesa, a Casa Bernardo Sassetti e o Teatro Municipal do Porto. O filme vai ser acompanhado, ao vivo, pela Orquestra Sinfonietta de Lisboa, com direcção musical de Vasco Pearce de Azevedo, a partir de uma partitura original de Bernardo Sassetti.

O Porto/Post/Doc vai levar cinema a diferentes salas da cidade, como o Teatro Municipal do Porto - Rivoli, Passos Manuel, Coliseu Porto, Casa Comum da Reitoria da Universidade Porto e Planetário do Porto - Centro Ciência Viva. Além da programação presencial, tal como aconteceu no ano passado, o festival vai contar com uma extensão online, onde vai ser possível assistir à grande maioria dos filmes.

