Quinta do Gradil lança série que mostra os bastidores do vinho

Wine Education é a nova série com a qual se pode entreter nesta quarentena. Não a encontra na Netflix, mas sim nas redes sociais da Quinta do Gradil, que disponibiliza um novo episódio a cada segunda-feira. Como o nome deixa antever, o programa é ideal para os amantes do vinho, que vão poder conhecer o seu processo de transformação, desde a vinha até ao copo. Plantação, o primeiro episódio desta mini-série, já está disponível:

A iniciativa nasceu pela impossibilidade de parar ou adiar o ciclo do vinho, que faz com que seja necessário continuar a cuidar das vinhas, a produzir e a levar o vinho aos consumidores. “A equipa de produção da Quinta do Gradil está no terreno todos os dias, outra parte dos colaboradores em teletrabalho e em casa, e por isso a viajar menos e com mais tempo. Surge assim a ideia de oferecer a quem nos segue e gosta dos nossos vinhos mais informação”, pode ler-se na página de Facebook da marca.

A par deste projecto, realizado na sua maior parte a partir de filmagens feitas pelos próprios trabalhadores da Quinta, foi também anunciada uma campanha solidária. Por cada garrafa vendida através da loja online da empresa, 1€ é doado à Câmara Municipal do Cadaval. O dinheiro “servirá para ajudar na construção de um Hospital Campanha”, revelam.

