Quinta do Pedregal: um refúgio na natureza a meia hora do Porto

De portas abertas há menos de um ano, a Quinta do Pedregal - Hotel & Spa, em Lever, Vila Nova de Gaia, é um verdadeiro refúgio no meio da natureza e fica a pouco menos de meia hora do centro do Porto.

Com duas suítes, duas casas e cinco bungalows "nascidos" no meio de castanheiros e sobreiros (são, nomeadamente, os nomes de dois deles), este hotel familiar conta ainda com um spa – com piscina interior, banho turco e sauna –, piscina exterior para os dias quentes e um restaurante onde o chef Diogo Gomes trabalha com produtos sazonais, em grande parte vindos da horta da quinta.

"Criámos uma carta pequena que sofre muitas alterações, mas que assenta nos produtos da época e naquilo que nós próprios produzimos", conta.

O creme de castanha e cogumelo shiitake (4,50€), o cachaço de porco bísaro com puré de mandioca e funcho (15,50€) e o caril de batata doce com beringela e pinhões (9€) são boas opções para um jantar outonal. A terminar, e se ainda tiver a sorte de a encontrar, peça a pavlova de marmelo com o fruto em três texturas: assado, em marmelada e com uma calda de ricota e água de cozer os marmelos (4,50€).

De barriga cheia, nos arredores do hotel pode fazer caminhadas, visitar praias fluviais, dedicar-se à pesca ou aos passeios de bicicleta.

