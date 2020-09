Quinta Nova abre as portas para as vindimas no Douro

Chegou a época mais especial no Douro. Em tempo de vindimas, o Douro parece ganhar nova vida, enquanto o rio segue a sua vida lá em baixo e os socalcos enchem a vista, numa paisagem que é Património Mundial da UNESCO.

Para esta época, a Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo tem um programa especial de vindimas, aberto a visitantes, para apanhar uvas, fazer provas de vinho e harmonizações gastronómicas.

O programa Um dia na Vindima do Douro custa 150€ por pessoa e inclui formação, apanha de uva numa das parcelas da quinta, visita guiada à adega com prova do primeiro vinho, visita ao Wine Museum Centre com prova de vinhos no Patamar Kitchen e um menu de degustação no Conceitus Winery Restaurant.

Na Quinta Nova há outros programas experiências que pode escolher, como a Wine Boat Tour, Jantar Vínico, Enólogo por um Dia, Caminhada revigorante pela vinha, Visita com prova exclusiva ou a experiência premium, Um Dia na Quinta.

+ Cinco motivos para conhecer a Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo, no Douro

+ Leia aqui a nova edição digital e gratuita da Time Out Portugal

Share the story